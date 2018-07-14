Минюст США заранее предупредил Трампа о новых обвинениях против России

СЕГОДНЯ 02:23 2018-07-14T02:23:17+03:00

Замминистра ознакомил американского президента с готовящимся заявлением на этой неделе

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Президент США Дональд Трамп заранее знал о готовящихся обвинениях в адрес России по делу о якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Об этом заявил заместитель министра юстиции Род Розенстайн.

«Я проинформировал президента Трампа об этих обвинениях ранее на этой неделе. Президент полностью осведомлен о сегодняшних действиях ведомства», — цитирует его слова РИА Новости.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 13 июля США выдвинули новые обвинения против России в рамках проводимого Мюллером расследования по делу о возможном вмешательстве хакеров в предвыборную гонку 2016 года. В Вашингтоне заявили, что 12 предполагаемых сотрудников военной разведки России взломали компьютерные сети Демократической партии США.

Белый дом, комментируя эти обвинения, отметил, что спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер в обвинительном заключении не пришел к выводу, что вмешательство хакеров повлияло на итоги президентских выборов в США. Он также не подтвердил, что кто-либо из участников избирательной кампании в США сознательно помогал попыткам вмешаться в выборы.