2018-07-14T03:35:26+03:00
Политика

В Киеве суд продлил арест Надежде Савченко

Обвиняемая депутат Рады обвинила суд в нарушении своих прав на защиту и отказалась от адвокатов
Юлия ДИВЕЕВА
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Депутат Рады Надежда СавченкоДепутат Рады Надежда СавченкоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко, обвиняемой в подготовке теракта и госпереворота, продлили арест. Решение принял судья Шевченковского районного суда Киева.

Заседание, длившееся нескольких дней, завершилось в пятницу поздно вечером. До этого депутат Рады заявила, что суд не дает возможность полноценно выступить ее защите и отказалась от всех своих адвокатов. Сторонники Савчено вызвали в зал суда наряд полиции, чтобы зафиксировать нарушение судьей закона.

Обвиняемая заявила, что суд нарушил ее права на защиту, поэтому она объявляет бессрочную голодовку. Соответствующее заявление Савченко передала полиции, пишет агентство УНН.

Напомним, сайт kp.ru писал, что Надежда Савченко была арестована в конце марта по подозрению в подготовке теракта в здании Верховной рады Украины. Перед этим ее коллеги в парламенте проголосовали за снядие с нее депутатской неприкосновенности. Сама народный избранник себя виновной не считает, заявляя, что гонения на нее - политический заказ нынешней власти.

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