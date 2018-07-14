Индийский суд предложил снести Тадж-Махал

СЕГОДНЯ 07:42 2018-07-14T07:42:56+03:00

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Верховный суд Индии пригрозил властям страны сносом или закрытием мавзолея-мечети Тадж-Махал, если те не начнут следить за состоянием архитектурного памятника. В частности, судьи потребовали отреставрировать усыпальницу и закрыть расположенные поблизости промышленные предприятия.

Как отмечают эксперты, в настоящее время Тадж-Махал находится в плачевном состоянии: белый мрамор за более чем 350 лет стал желтого цвета и покрылся плесенью и многочисленными трещинами. По мнению археологической службы Индии, виной всему химическое отравление воздуха и воды в реке Ямуна, на берегу которой и находитсядостопримечательность.

Между тем местные власти долгое время ничего не делали для сохранения памятника архитектуры, пишет газета Hindustan Times. Однако после обращения судей Верховного суда, они пообещали разобраться в ситуации. Как ожидается, Индийский технический университет в ближайшие четыре месяца представит план по спасению Тадж-Махала.