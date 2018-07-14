В Таиланде посмертно наградили дайвера, погибшего при спасении детей из затопленной пещеры

СЕГОДНЯ 14:06 2018-07-14T14:06:52+03:00

При спасении детей из пещеры в Таиланде погиб дайвер Фото: REUTERS

Также бывший боевой пловец был произведен в капитаны третьего ранга

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В субботу, 14 июля, стало известно, что в Таиланде посмертно наградили дайвера Самана Кунана, который погиб при спасении юношеской футбольной команды и ее тренера из затопленной пещеры Кхао Луанг.

Согласно подписанному королем Рамой X указу, «за героизм и самопожертвование при спасении жизни других людей» старшему сержанту запаса войск спецназначения Военно-морских сил (ВМС) Таиланда присвоили орден Белого слона. Кроме того, бывший боевой пловец был произведен в капитаны третьего ранга, пишет газета «Тхаи Рат».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Куман в качестве добровольца принимал участие в операции по спасению 12 школьников и их тренера, которые из-за внезапного наводнения оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг на глубине 800 метров. Погиб же дайвер при выполнении задания по доставке запасных баллонов со сжатым воздухом в дальние камеры затопленного подземелья.

СПРАВКА «КП»

Орден Белого слона - государственная награда Таиланда. Это орден, присуждаемый за военные и гражданские заслуги.