В Таиланде погиб дайвер, спасавший детей в затопленной пещере

СЕГОДНЯ 01:08 2018-07-07T01:05:55+03:00

Уже почти две недели школьная футбольная команда и ее тренер находятся в подземной ловушке [видео]

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Напомним, 23 июня в Таиланде в пещере пропала группа из 12 школьников-спортсменов. Случилось это в 170 км от Бангкока, в гористой местности, далеко от океана. Все ребята - местные. После занятий они вместе с тренером отправились на экскурсию в подземелье - местную достопримечательность, извилистый тоннель на 10 километров. Футболисты изучали пещеру больше часа, когда из-за разразившегося мощного тропического ливня (а сейчас в Таиланде начинается четырехмесячный сезон муссонов) мелководная подземная речка превратилась в стремительную Амазонку (горные речки наполнили ее дождевой водой). Подземные проходы на несколько километров оказались затоплены, но - чудо - детям и тренеру удалось выжить: из-за разности высот они спаслись в подземной нише. Но теперь от выхода из пещеры их отделяют более четырех километров, два из которых полностью затоплены.

Уже почти две недели школьная футбольная команда и ее тренер находятся в подземной ловушкеФото: REUTERS

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС

Прежде всего - откачивают из тонеля воду. Для этого внутрь проведены трубы, установлены насосы. Задумка - снизить уровень воды так, чтобы дети смогли самостоятельно выбраться из подземелья. Времени очень мало. По прогнозу погоды, очередная волна муссоных дождей обрушится в эту субботу. Со стихийным прибытием воды насосам не справиться.

План второй - научить детей и их тренера, которые не умеют плавать, пользоваться подводным оборудованием и с помощью спасателей попробовать по очереди выбраться наружу. Для этого вдоль затопленного тонеля создают инфраструктуру - места, где хранятся дополнительные балоны с кислородом, крепятся тросы, за которые нужно держаться, плывя под водой. Во время этих работ и погиб военный дайвер. Он потерял сознание, напарник вытащил его наружу, но врачи уже не смогли ничего сделать.

Сейчас откачивают из тонеля воду. Для этого внутрь проведены трубы, установлены насосыФото: REUTERS

Есть и самый плохой, третий план - дождаться, когда сезон дождей пройдет, уровень воды естественным образом снизится. Но это случится только к ноябрю. Как им выживать четыре месяца в подземелье? Даже несмотря на то, что детям и тренеру сейчас поставляют еду, теплую одежду, с ними работают психологи, медики, оборудованы условия для более-менее нормального сна (завезены спальные мешки, подушки, термоодеяла).

Все это скоро может стать бессмысленным, потому что в нише, где укрылась футбольная команда начал накапливаться углекислый газ, а кислорода, естсественно, становится все меньше.

Инженеры активизировали работу по прокладке воздушного шланга, чтобы обеспечить детей кислородомФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/659148" frameborder="0"></iframe> Спасти любой ценой.Спасатели разрабатывают всевозможные планы эвакуации. Но над группой школьников нависла новая опасность — у них заканчивается кислород

КАК ТЕПЕРЬ БЫТЬ?

Так как школьники не готовы к опасному погружению с аквалангами, инженеры активизировали работу по прокладке воздушного шланга, чтобы обеспечить детей кислородом.

- Но этого мало. Нужно еще специальное оборудование - это поглотители углекислоты, только нужно понять, как их туда доставить, это достаточно громоздкое оборудование, - объясняет опытный эксперт-спелеолог Юрий Долотов.

Чтобы пробраться к детям, дайверам приходится пробираться в воде под низко нависающими выступами пещеры.Фото: REUTERS

Есть ли возможность обучить не плавающих детей погружению с аквалангами? Известно, что власти Таиланда распорядились подготовить оборудование именно для детей.

- Ситуация сложная, но рабочая. Опытные «пещерники», кейв-дайверы, смогут обучить детей, как правильно продувать маски, дышать под водой, - говорит руководитель дайвинг-компании «Рудайв» Дмитрий Орлов. - Мы умеем успокаивать, чтобы не было паники. Ведь каждого ребенка должен будет сопровождать один или два опытных дайвера.

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