Скарлетт Йоханссон отказалась от роли трансгендера из-за критики

СЕГОДНЯ 15:19 2018-07-14T15:20:11+03:00

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Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон объявила о решении отказаться от съемок в фильме «Массажный салон», в котором она должна была исполнить роль трансгендера. Поводом для отказа стало возмущение ЛГБТ-активистов, уверенных в том, что Йоханссон, будучи гетеросексуалкой и соглашаясь на роль Джин Мэри Гилл - реально существовавшей женщины, позиционировавшей себя как мужчина, - «лишает трансгендеров работы».

Сначала актриса пыталась противостоять критикам. В частности, она справедливо заметила, что Джеффри Тэмбор, Джаред Лето и Фелисити Хаффман - гетеросексуалы, однако все они блестяще исполняли роли трансгендеров. Однако это не помогло, и в конце концов артистка приняла решение отказаться от съемок.

При этом Йоханссон поблагодарила своих критиков за дискуссию. А также подчеркнула, что глубоко уважает трансгендерное сообщество, и понимает позицию, что для роли Джин Мэри Гилл больше подойдет трансгендерный актер. «Я многое узнала с тех пор, как впервые заявила о прослушивании на эту роль, и осознала, что с моей стороны это было бестактно. Я бы с большим удовольствием перенесла историю Гилл на экран, но я понимаю, почему многие считают, что его должен играть трансгендер», - сказала Скарлетт Йоханссон в интервью журналу Out.