2018-07-14T16:10:33+03:00
Общество

Стала известна причина смерти фигуранта «дела Кировлеса» Петра Офицерова

По некоторым данным, причиной смерти фигуранта «дела Кировлеса» Петра Офицерова стал эпилептический удар
Дарья ИВАШКИНА
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Петр Офицеров. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАССПетр Офицеров. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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В субботу, 14 июля, стала известна причина смерти Петра Офицерова, осужденного по «делу Кировлеса» вместе с оппозиционером Алексеем Навальным. По некоторым данным, предприниматель умер в результате эпилептического удара. При этом подозрений на насильственную смерть у врачей нет.

Как рассказал журналистам источник в московской больнице имени Юдина, 8 июля бизнесмена госпитализировали после тяжелейшего эпилептического удара. При этом в стационаре его обследовали, медики проводили реанимационные действия. Однако спасти жизнь мужчины врачам не удалось: Офицеров скончался 13 июля, передает «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о смерти Петра Офицерова, который в прошлом году был повторно приговорен к четырем годам колонии условно, объявила адвокат Светлана Давыдова, представлявшая его интересы в суде.

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