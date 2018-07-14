Экс-глава МВД Украины рассказал, как вернуть Крым с помощью воды из Днепра

СЕГОДНЯ 19:03 2018-07-14T19:03:47+03:00

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Бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев предложил возобновить подачу воды из Днепра на территорию Крыма. По мнению экс-главы ведомства, такие меры позволят киевским властям "реинтегрировать" полуостров и уберечь его от "катастрофы" в засушливые годы.

"Если мы считаем, что граждане, живущие в Крыму, — граждане Украины, и думаем о дальнейшей реинтеграции Крыма, то надо думать о людях, которые там живут. А мы понимаем, что вода — одна из самых важных составляющих в жизнеобеспечении человека", - сказал Могилев в эфире телеканала "112 Украина".

Экс-глава МВД подчеркнул, что без подачи воды извне полуострова просто "засохнет", поскольку в его северной и центральной частях "много пустот". По мнению Могилева, Украине лучше начать продавать пресную воду крымчанам, чем "сбрасывать ее в Черное море".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что после того, как в 2014 году киевские власти решили устроить засуху на полуострове и перекрыли Северо-Крымский канал, через который обеспечивались потребности большинства жителей региона, симферопольцы получали воду из Аянского и Партизанского источников, а также местного водохранилища.