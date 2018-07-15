Путин пообещал удобный визовый режим для болельщиков после ЧМ-2018
Власти России продумают максимально комфортный визовый режим для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, которые захотят вернуться в нашу страну в будущем. Такое обещание дал президент РФ Владимир Путин, выступая перед началом гала-концерта в Большом театре.
"Знаем, что зарубежные гости, болельщики хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей, и мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более, что потенциал этого знакомства неисчерпаем", - сказал он.
Он отметил, что страна ответственно готовилась к ЧМ-2018, и выразил радость, что этот турнир удался. Путин заверил, что народ России открыт для дружбы и сотрудничества, готов к реализации совместных проектов, передает Интерфакс.
"В России всегда рады видеть и старых, и новых друзей, а их у нас теперь больше", - заключил президент.
Напомним, 15 июля на московском стадионе "Лужники" состоится финал ЧМ-2018. В нем встретятся национальные сборные Хорватии и Франции. Начало матча в 18.00.