2018-07-15T06:44:57+03:00
Политика

Глава МИД Германии рассказал о своих ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Хайко Маас надеется, что президенты продвинутся в вопросе ядерного разоружения
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Глава МИД ФРГ Хайко МаасГлава МИД ФРГ Хайко МаасФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас рассказал, чего ожидает от встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая пройдет 16 июля в Хельсинки. Глава МИД отметил, что надеется на обсуждение в ходе двустороннего саммита вопросов ядерного разоружения.

"Мы всегда говорили, что нуждаемся в диалоге с Россией. В этой связи хорошо, когда Вашингтон и Москва говорят друг с другом. Было бы прогрессом, если бы эта встреча, в том числе, дала импульс для ядерного разоружения", - цитирует его слова ТАСС.

Маас при этом отметил, что Трамп не должен идти на односторонние договоренности с Путиным в ущерб западным партнерам.

Как ранее писал сайт kp.ru, встреча между президентами РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Переговоры могут продлиться три часа. Как ожидается, за это время главы государств успеют побеседовать тет-а-тет, переговорить в присутствии членов своих делегаций и ответить на вопросы журналистов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Тереза Мэй опубликовала статью в защиту своей позиции по Brexit
Трамп назвал Елизавету II потрясающей женщиной
В новой конституции Кубы будет прописано право частной собственности
Инфантино поблагодарил Россию за лучший чемпионат мира
Худший кошмар НАТО: National Interest рассказал о российских противотанковых ракетах
Израиль договорился с палестинскими группировками о прекращении огня
Путин пообещал удобный визовый режим для болельщиков после ЧМ-2018
Трамп считает Путина жестким человеком
Из сектора Газа по Израилю за день было выпущено более ста ракет
В Париже двое полицейских столкнулись на мотоциклах во время парада
Президент Колумбии просит Трампа уговорить Путина не поддерживать Мадуро
Полиция Финляндии усилила безопасность вокруг отеля Трампа
Путин: ЧМ-2018 объединил миллионы людей и разрушил антироссийские мифы
The Guardian признала, что СМИ «отчасти» исказили образ России
"Такой грубый": В Сети возмущены поведением Трампа перед Елизаветой II
Дворкович заподозрил Макропулоса в коррупции
Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом
National Interest назвал российские ракеты "худшим кошмаром" для НАТО
Рогозин заявил о намерении создать холдинг ракетного двигателестроения
Эксперт рассказал, к чему приведет закупка Украиной французских вертолетов
В МИД РФ высмеяли провальное выступление Порошенко на саммите НАТО
Серена Уильямс уступила немке Кербер в финале Уимблдона
Президент Габона - Путину: "Африка в вас нуждается"
Додон заявил, что Молдавия не намерена дружить с Западом против России
На Украине пьяный пилот вертолета оставил без света жителей пяти сел
Скотланд-Ярд определился с линией расследования инцидента в Эймсбери
Экс-глава МВД Украины рассказал, как вернуть Крым с помощью воды из Днепра
Появилось видео выступления Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО