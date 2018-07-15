Глава МИД Германии рассказал о своих ожиданиях от встречи Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 06:14 2018-07-15T06:44:57+03:00

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас рассказал, чего ожидает от встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая пройдет 16 июля в Хельсинки. Глава МИД отметил, что надеется на обсуждение в ходе двустороннего саммита вопросов ядерного разоружения.

"Мы всегда говорили, что нуждаемся в диалоге с Россией. В этой связи хорошо, когда Вашингтон и Москва говорят друг с другом. Было бы прогрессом, если бы эта встреча, в том числе, дала импульс для ядерного разоружения", - цитирует его слова ТАСС.

Маас при этом отметил, что Трамп не должен идти на односторонние договоренности с Путиным в ущерб западным партнерам.

Как ранее писал сайт kp.ru, встреча между президентами РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Переговоры могут продлиться три часа. Как ожидается, за это время главы государств успеют побеседовать тет-а-тет, переговорить в присутствии членов своих делегаций и ответить на вопросы журналистов.