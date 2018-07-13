2018-07-13T18:43:47+03:00
Политика

Путин и Трамп одолжат для беседы дворец президента Финляндии

В Кремле рассказали о подробностях исторической встречи двух президентов в Хельсинки
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Встреча Путина и Трампа назначена на 13:00Встреча Путина и Трампа назначена на 13:00Фото: REUTERS
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Для освещения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки аккредитовалось почти полторы тысячи журналистов - примерно столько же каждый год собирается в огромном зале на Большой пресс-конференции президента России. Пока финские власти стараются не ударить в грязь лицом, выпускают к саммиту специальный сорт пива и устанавливают в пресс-центре сауну, сами участники согласовывают программу встречи.

О чем уже удалось договориться, журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

Встреча Путина и Трампа назначена на 13:00 в Президентском дворце Хельсинки и начнется с беседы наедине, на чем настаивал лично американский лидер. В зале в этот момент будут присутствовать только переводчики. Затем переговоры перейду в формат рабочего завтрака, куда будут допущены некоторые члены делегаций. Причем сами делегации совсем невелики - министры иностранных дел и помощники по международной политике. Завершится все совместной пресс-конференцией Путина и Трампа, и это тоже исторический момент - такого в новейшей истории двух стран не бывало никогда. И вообще это будет первая первая полномасштабная встреча президентов России и США со времен рандеву Дмитрия Медведева и Барака Обамы.

Путин и Трамп одолжат для беседы дворец президента Финляндии Фото: Алексей ВАРЕНОВ

Путин и Трамп одолжат для беседы дворец президента ФинляндииФото: Алексей ВАРЕНОВ

- Центральной темой, разумеется, будет состояние и перспективы развития российско-американских отношений, - рассказал Ушаков. - Всем очевидно, что в последнее время взаимоотношения в кризисном состоянии, но как нам представляется, для этого нет объективных причин. Эпоха острого идеологического противостояния России и Америки ушла в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась, все сталкиваются с угрозами во многом схожего характера. Мы должны совместно противодействовать этим общим сложным вызовам.

Поэтому российская сторона видит целью встречи — начать выправлять негативную ситуацию в международных делах. Нужно принять конкретные шаги по их оздоровлению и восстановлению приемлемого уровня доверия. Среди конкретных сфер - поддержание международной безопасности, разоружение, борьба с терроризмом, совместная работа по урегулированию региональных конфликтов. Разумеется, одним из центральных пунктов повестки станет сирийский кризис, причем он будет обсуждаться и в контексте присутствия на территории Сирии Ирана.

- Решение задачи установления в этой стране мира и согласия может стать наглядным положительным примером работы наших стран по разрешению кризисов, - подчеркнул Ушаков. - И США, и Россия могли бы вместе содействовать преодолению гуманитарного кризиса и восстановлению сирийской экономики. Это хорошая тема для возможной совместной инициативы.

Кроме этого разговор пойдет и о ядерном оружии Северной Кореи, и о кризисе на Украине. В экономике одной из ключевых тем станет "Северный поток-2" и попытки США противостоять его строительству.

- Вопрос идет о свободе экономической конкуренции, места для поставок энергоресурсов в Европу хватит для всех, - обозначил российскую позицию Ушаков. - Нам представляется, что американская позиция неконструктивна и противоречит правилам торговли.

Дональд Трамп, вылетая из Вашингтона, заявил, что везет Владимиру Путину подарок, но и президент России приедет не с пустыми руками.

- У нас есть протокольный резерв различных подарков, можно подобрать что-то в зависимости от ситуации, - подтвердил Юрий Ушаков.

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До встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа осталось три дня, однако о том, как она будет проходить известно немного. Подтверждено, что лидеры двух стран будут общаться в президентском дворце, расположенном на Рыночной площади. (подробности)

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