2018-07-15T10:01:24+03:00
В мире

Британский министр лишился своего поста из-за писем с сексуальным подтекстом

Глава Министерства по делам бизнеса и примерный семьянин Эндрю Гриффитс добивался любви сразу двух женщин
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В кабинете министров Великобритании произошла еще одна громкая отставка, связанная со скандаломВ кабинете министров Великобритании произошла еще одна громкая отставка, связанная со скандаломФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В кабинете министров Великобритании произошла еще одна громкая отставка, связанная со скандалом. Накануне стало известно, что глава Министерства по делам бизнеса Эндрю Гриффитс покинул свой пост по причине раскрытия его писем, носящих сексуальный характер.

Стоит отметить, что 47-летний Гриффитс являлся личным протеже главы британского Кабинета министров Терезы Мэй. И ранее руководил ее предвыборным штабом.

Как передает таблоид The Mirror, Гриффитс, британский чиновник рассылал в социальных сетях развратные сообщения двум женщинам. Как следует из текста, политик добивался из расположения, чтобы склонить к сексуальной связи. Сам политик, который, надо сказать, давно состоит в браке, раскаялся в содеянном.

"Мне очень стыдно за свое поведение, причинившее страдания моей супруге и семье, а также опозорившее премьер-министра и правительство. Я подал в отставку в пятницу вечером. Со временем я надеюсь получить прощение всех, кто мне доверяет и кого я так чудовищно разочаровал", –– сообщается в заявлении Гриффитса.

В то же время, уволенный министр отметил, что не собирается ревностно оправдываться и обязательно обратится за помощью к профессионалам, чтобы "такое поведение больше никогда не повторилось".

К слову, до этого, в ноябре 2017 года, свой пост оставил глава британского Минобороны Майкл Фэллон. Его уход был связан с событиями 15-летней давности. Одна из журналисток рассказала о якобы имевшем месте случае, как Фэллон положил ей руку на колено.

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