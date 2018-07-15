Выпавшая из самолета такса чудом выжила в чилийской пустыне

СЕГОДНЯ 11:08 2018-07-15T11:08:53+03:00

В Чили такса выпала из летевшего самолета и при этом осталась жива. Фото: соцсети Фото: другой источник.

Изменить размер текста: A A

Уникальный случай чудесного спасения домашнего животного произошел в Южной Америке. В Чили собака выпала из летевшего самолета и при этом осталась жива.

Начало истории двухлетней таксы по кличке Гаспар положил не совсем удачный перелет из чилийской столицы Сантьяго в город Икуике. Пес летел к своей хозяйке Янис Кавьер вместе с ее близкой подругой Во время посадки переноска с домашним питомцем упала на пол и раскрылась. С перепугу пес выпрыгнул и пустился наутек, как только сотрудники аэропорта начали выгружать багаж.

Как пишет издание The Mirror, животное скрылось в пустыне Атакама, которая считается самой жаркой в мире. В летние месяцы столбик термометра там подымается до плюс 50 градусов по Цельсию, а то и выше.

У этой истории счастливый конец: Гаспар нашелся и вернулся к хозяевам Фото: facebook.com/buscandoagaspar/

Встречавшая подругу хозяйка таксы пришла в ужас обнаружив пустую переноску. Девушка обратилась за помощью к спасателям и распространила объявление о пропаже Гаспара в социальных сетях.

Сердобольные местные жители принялись за поиски питомца. Также активно участвовали в поисках Гаспара представители авиакомпании и местные военные. В итоге, такса была найдена посреди пустыни спустя неделю. Совершенно истощенное животное еле волочило ноги, когда его обнаружили.

«За шесть дней в пустыне он очень исхудал», — рассказал врач-ветеринар Паола Браво, которая осматривала пса.

Спустя несколько дней такса пришла в себя и потихоньку начала набирать вес.

Стоит отметить, что авиакомпания, во время рейса которой потерялась такса, уже взяла ответственность за происшествие на себя и проводит внутреннее расследование.