Выпавшая из самолета такса чудом выжила в чилийской пустыне
Уникальный случай чудесного спасения домашнего животного произошел в Южной Америке. В Чили собака выпала из летевшего самолета и при этом осталась жива.
Начало истории двухлетней таксы по кличке Гаспар положил не совсем удачный перелет из чилийской столицы Сантьяго в город Икуике. Пес летел к своей хозяйке Янис Кавьер вместе с ее близкой подругой Во время посадки переноска с домашним питомцем упала на пол и раскрылась. С перепугу пес выпрыгнул и пустился наутек, как только сотрудники аэропорта начали выгружать багаж.
Как пишет издание The Mirror, животное скрылось в пустыне Атакама, которая считается самой жаркой в мире. В летние месяцы столбик термометра там подымается до плюс 50 градусов по Цельсию, а то и выше.
У этой истории счастливый конец: Гаспар нашелся и вернулся к хозяевам Фото: facebook.com/buscandoagaspar/
Встречавшая подругу хозяйка таксы пришла в ужас обнаружив пустую переноску. Девушка обратилась за помощью к спасателям и распространила объявление о пропаже Гаспара в социальных сетях.
Сердобольные местные жители принялись за поиски питомца. Также активно участвовали в поисках Гаспара представители авиакомпании и местные военные. В итоге, такса была найдена посреди пустыни спустя неделю. Совершенно истощенное животное еле волочило ноги, когда его обнаружили.
«За шесть дней в пустыне он очень исхудал», — рассказал врач-ветеринар Паола Браво, которая осматривала пса.
Спустя несколько дней такса пришла в себя и потихоньку начала набирать вес.
Стоит отметить, что авиакомпания, во время рейса которой потерялась такса, уже взяла ответственность за происшествие на себя и проводит внутреннее расследование.
Такса выпала из самолета, блуждала шесть дней по пустыне, но все равно выжила.