В Ираке протестующие атаковали администрацию провинции Басра

СЕГОДНЯ 12:26 2018-07-15T12:27:05+03:00

На юге Ирака седьмой день продолжаются антиправительственные акции протеста Фото: REUTERS

На юге республики седьмой день продолжаются антиправительственные акции протеста

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В воскресенье, 15 июля, тысячи жителей южных провинций Ирака вновь вышли на акции протеста. Все они требуют от властей создать новые рабочие места, а также решить проблемы с нехваткой электричества и водоснабжения.

Причем в провинции Басра демонстранты вновь атаковали местную администрацию. Они попытались взять здание штурмом, однако правоохранители открыли предупредительный огонь в воздух и применили слезоточивый газ. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека, сообщает телеканала Sky News Arabia.

Напомним, акции протеста на юге Ирака против безработицы и низкого уровня жизни продолжаются уже более недели. За это время мирные демонстрации, начавшиеся в Басре, охватили практически все южные провинции страны: Ди-Кар, Майсан, Эн-Наджаф, Кербелу, Бабиль.

Причем в минувшую субботу нападениям активистов уже подверглось здание администрации провинции Кербела.

В настоящее время в таких регионах, как Басра, Кербела, Эн-Наджаф и Майсан, действует комендантский час. Там закрыты госучреждения и некоторые банки. Под усиленной охраной находятся нефтяные и газовые объекты.