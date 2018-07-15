2018-07-15T22:13:20+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Панк-группа Pussy Riot объявила о проведении акции во время финала ЧМ-2018

Во время второго тайма матча Франция — Хорватия на поле выбежали люди, которые были задержаны
Екатерина БОЛГОВА
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Во время матча Франция-Хорватия на поле выбежали людиВо время матча Франция-Хорватия на поле выбежали людиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Панк-группа Pussy Riot объявила о проведении акции во время финала чемпионата мира по футболу.

Во время второго тайма финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии на поле выбежали четыре человека в одежде, похожей на форму сотрудника правоохранительных органов. Их быстро вывели с поля, игра закончилась победой Франции со счетом 4:2.

«Четверо участников Pussy Riot в финале чемпионата мира по футболу: "Милиционер вступает в игру" на поле чемпионата мира», - говорится в сообщении на странице панк-группы в Facebook.

Участники группы отметили, что на эту акцию их вдохновил поэт Дмитрий Пригов, который сформировал в русской культуре образ справедливого "небесного" милиционера.

Пресс-служба столичного главка МВД подтвердила, что правоохранители задержали трех девушек и молодого человека, выбежавших на поле стадиона «Лужники».

Напомним, в 2012 года Хамовнический суд Москвы признал трех участниц Pussy Riot виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти за проведение акции в храме Христа Спасителя.

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