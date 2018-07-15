Панк-группа Pussy Riot объявила о проведении акции во время финала ЧМ-2018
Панк-группа Pussy Riot объявила о проведении акции во время финала чемпионата мира по футболу.
Во время второго тайма финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии на поле выбежали четыре человека в одежде, похожей на форму сотрудника правоохранительных органов. Их быстро вывели с поля, игра закончилась победой Франции со счетом 4:2.
«Четверо участников Pussy Riot в финале чемпионата мира по футболу: "Милиционер вступает в игру" на поле чемпионата мира», - говорится в сообщении на странице панк-группы в Facebook.
Участники группы отметили, что на эту акцию их вдохновил поэт Дмитрий Пригов, который сформировал в русской культуре образ справедливого "небесного" милиционера.
Пресс-служба столичного главка МВД подтвердила, что правоохранители задержали трех девушек и молодого человека, выбежавших на поле стадиона «Лужники».
Напомним, в 2012 года Хамовнический суд Москвы признал трех участниц Pussy Riot виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти за проведение акции в храме Христа Спасителя.