2018-07-15T22:53:50+03:00
Происшествия

В США перевернулся автобус: погибли три человека, 22 пострадали

ДТП произошло в северной части штата Нью-Мексико неподалеку от города Альбукерке
Екатерина БОЛГОВА
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В США перевернулся пассажирский автобусВ США перевернулся пассажирский автобусФото: REUTERS
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В воскресенье, 15 июля, в США произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате которого погибли три человека, еще 22 пострадали.

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей службы пожарной охраны, инцидент случился в северной части штата Нью-Мексико, в 30 км к северу от города Альбукерке. На трассе столкнулись пассажирский автобус, легковой автомобиль, пикап и грузовик. Автобус, перевозивший 35 человек, перевозивший. Причины аварии выясняются. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

Как сообщил местный новостной портал Albuquerque Journal со ссылкой на руководителя пожарной службы круга Сандовал Джеймса Максона, некоторых пострадавших пришлось доставать из автомобилей с помощью специальной техники.

"Нескольких застрявших пассажиров пришлось вызволять с помощью гидравлических аварийно-спасательных инструментов. Многочисленные пожарные и местные экстренные службы прибыли на место аварии", — сообщила служба пожарной охраны города Рио-Ранчо в Twitter.

Автодорога закрыта в обоих направлениях.

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