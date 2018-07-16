Израиль нанес ракетный удар по позициям армии Сирии

СЕГОДНЯ 01:34 2018-07-16T01:34:07+03:00

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Самолеты Военно-воздушных сил Израиля 15 июля атаковали позиции амии Сирии на севере арабской республики в районе аэропорта Нейраб. Жертв и пострадавших в результате ракетного удара нет, но был нанесен материальный ущерб.

Представитель вооруженных сил Сирии назвал обстрел – очередной израильской агрессией, новой попыткой «поддержать побежденные террористические группы в Дарае и Кунейтре», по которым наносят сокрушительные удары силы сирийской армии, пишет агентство SANA.

Источник издания также обвинил Израиль и коалиционные силы в поддержке террористов, перед которыми стоит цель – разжигать внутренний конфликт в Сирии.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что самолеты ВВС Израиля 12 июля сбросили несколько ракет в пограничной провинции Кунейтра на Голанских высотах на объекты армии Сирии. Авиаудар был нанесен в районе поселений Хадер и Тель-Крум Джебба.