В Канаде утонул экс-вратарь «Атланта» Рэй Эмери

СЕГОДНЯ 02:56 2018-07-16T02:56:50+03:00

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Бывший вратарь хоккейной команды города Мытищи "Атлант" Рэй Эмери утонул в канадском озере Онтарио неподалеку от города Гамильтон. Об этом сообщла местная полиция в своем Twitter.

Полиция вытащила тело 35-летнего хоккеиста из воды в воскресенье утром. Сообщается, что оно находилось рядом с тем местом, где его в последний раз видели живым свидетели.

Ранее Эмери пришел к озеру, чтобы поплавать с друзьями. Спасатели искали его в воде несколько часов. Друзья спортсмена опознали поднятое со дна тело. Полиция оповестила о случившемся семью Эмери, передает ТАСС.

Канадец Рэй Эмери являлся обладателем Кубка Стэнли, который он выиграл в составе "Чикаго" в 2013 году. В НХЛ он также играл за "Оттаву", "Филадельфию", "Анахайм". В сезоне-2008/09 Эмери играл за "Атлант". В составе подмосковного клуба он провел 43 матча и одержал 28 побед.