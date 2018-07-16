Погода в Москве на 16 июля 2018 года: воздух в столице прогреется до +31 градуса

СЕГОДНЯ 06:55 2018-07-16T06:55:08+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 16 июля 2018 года. Как и обещали специалисты, минувшие выходные в столице выдались жаркими. В начале же этой недели жара, судя по всему, никуда не уйдет. Так, в понедельник воздух в городе прогреется до +29…+31 градуса.

Причем вновь ожидается переменная облачности. При этом местами по-прежнему возможен кратковременный дождь, не исключена и гроза. Ветер же будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на вторник, 17 июля, также будет тепло: столбики термометров опустятся лишь до +18…+20 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Кроме того, в темное время суток местами пройдет небольшой дождь.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле в Москве установилась почти тропическая жара с кратковременными ливнями и грозами. Причем синоптики утверждают, что в течение этой недели в столице также будет жарко, при этом по-прежнему не обойдется без дождей.