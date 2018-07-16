2018-07-16T06:55:08+03:00
Москва

Погода в Москве на 16 июля 2018 года: воздух в столице прогреется до +31 градуса

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 16 июля 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В понедельник, 16 июля, воздух в Москве прогреется до +31 градусаВ понедельник, 16 июля, воздух в Москве прогреется до +31 градусаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 16 июля 2018 года. Как и обещали специалисты, минувшие выходные в столице выдались жаркими. В начале же этой недели жара, судя по всему, никуда не уйдет. Так, в понедельник воздух в городе прогреется до +29…+31 градуса.

Причем вновь ожидается переменная облачности. При этом местами по-прежнему возможен кратковременный дождь, не исключена и гроза. Ветер же будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на вторник, 17 июля, также будет тепло: столбики термометров опустятся лишь до +18…+20 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Кроме того, в темное время суток местами пройдет небольшой дождь.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле в Москве установилась почти тропическая жара с кратковременными ливнями и грозами. Причем синоптики утверждают, что в течение этой недели в столице также будет жарко, при этом по-прежнему не обойдется без дождей.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Эймсбери отравляющее вещество находилось во флаконе из-под духов
Путин рассказал о 25 миллионах попыток кибератак во время ЧМ-2018
Туск призвал Китай, США и Россию не начинать торговые войны
Илон Маск назвал спасавшего детей в Таиланде дайвера педофилом
Помпео рассказал, от кого зависят отношения США и России
Делегация Госдумы собирается в октябре посетить Германию
Стало известно о планах США эвакуировать «Белых касок» из Сирии
Хулиганы устроили в Париже беспорядки во время празднования победы в ЧМ-2018
Трамп ожидает шквала критики после встречи с Путиным
Президент Хорватии выступила против попыток изолировать Россию
СК: Результаты последних экспертиз подтвердили подлинность останков семьи Николая II
Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом
В Нигерии около 70 военных пропали после нападения «Боко харам»
Украинский экономист сообщила об угрозе дефолта в стране
Минобороны подвело итоги весеннего призыва в армию
В Канаде утонул экс-вратарь «Атланта» Рэй Эмери
Британия хочет выселить Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне
Израиль нанес ракетный удар по позициям армии Сирии
Полиция открыла дела на выбежавших на поле «Лужников» участников Pussy Riot
Белый дом сообщил время начала встречи с глазу на глаз Путина с Трампом
Пентагон договорился с Lockheed Martin о покупке 141 истребителя F-35
Матчи чемпионата мира по футболу в России посетили больше трех миллионов человек
Путин под проливным дождем вручил медали победителям ЧМ-2018
На Украине рассказали, почему нет смысла перевооружать армию танками «Оплот»
Трамп: Евросоюз, Россия и Китай входят в число противников США
В США перевернулся автобус: погибли три человека, 22 пострадали
Лучший бомбардир на ЧМ-2018 - англичанин Харри Кейн
Трамп прибыл на переговоры с Путиным в Хельсинки