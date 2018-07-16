2018-07-16T07:39:54+03:00
Политика

Делегация Госдумы собирается в октябре посетить Германию

Уже известно, что российские парламентарии посетят Грайфсвальд - точку входа газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» на территорию ФРГ
Дарья ИВАШКИНА
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Здание Госдумы в МосквеЗдание Госдумы в МосквеФото: Анастасия НОВИКОВА
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Депутаты Госдумы планируют посетить Германию с 15 по 19 октября. Как рассказал журналистам глава думского комитета по энергетике Павел Завальный, программа визита еще только формируется, в настоящее же время еще даже неизвестен состав российской делегации.

«Мы планируем (поездку) в рамках группы дружбы, делегация должна посетить Германию, предположительно, с 15 по 19 октября​​​», - цитирует депутата РИА Новости.

Между тем уже известно, что российские парламентарии, скорее всего, посетят Грайфсвальд - точку входа газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» на территорию ФРГ. Кроме того, политики намерены провести переговоры с представителями германо-российской парламентской группы в Бундестаге.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае «Группа мира» из Германии приезжала в Крым: тогда 12 народных дипломатов встретились с местными властями, посетили «Артек», а также обсудили несколько немецко-российских проектов.

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