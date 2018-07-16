В России пропавших детей начнут искать по смартфонам

СЕГОДНЯ 09:41 2018-07-16T09:41:13+03:00

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Процесс поиска пропавших детей по их мобильным телефонам намерены упростить депутаты Государственной думы России. С такой инициативой выступила вице-спикер ГДИрина Яровая.

В частности, парламентарий настаивает на внесении в закон об оперативно-розыскной деятельности поправки, согласно которой стражи порядка смогут получать информацию о местонахождении ребёнка, не дожидаясь необходимого решения суда.

«Розыскные мероприятия с данными геолокации, полученными в кратчайшие сроки, бесценны, потому что позволят оперативникам установить местонахождения пропавшего в первые часы. Предлагаемые нами меры дадут серьезный и реальный шанс на спасение ребёнка», — считает Яровая.

Сейчас, по действующему законодательству, для доступа к геолокационным данным, полиция должна предоставить оператору связи судебное решение, однако на его получение необходимо время.

Как сообщает газета «Известия», внесение проекта закона в нижнюю палату российского парламента запланировано на понедельник, 16 июля.

К слову, как свидетельствует статистика МВД, в I квартале 2018 года в розыске находились порядка 2,5 тысячи детей. Половине из пропавших на тот момент не было ещё и 14 лет. При этом у большинства детей были с собой телефоны, планшеты или «умные» часы с системой геолокации.