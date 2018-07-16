2018-07-16T09:55:25+03:00
Москва

Минувшее воскресенье в Москве стало самым жарким днем с начала июля‍

Воздух 15 июля прогревался до +28,4 градуса
Дарья ИВАШКИНА
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Минувшее воскресенье в Москве стало самым жарким днем с начала июля‍Минувшее воскресенье в Москве стало самым жарким днем с начала июля‍Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Синоптики заявили, что минувшее воскресенье, 15 июля, стало самым жарким днем с начала месяца. По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, воздух в последний день прошлой недели прогревался до +28,4 градуса.

«15 июля столбик термометра поднялся до 28,4 градуса тепла, что стало самым высоким показателем с начала месяца», - сказала Макарова ТАСС.

При этом собеседница агентства не исключила новые температурные рекорды на этой неделе. Дело в том, что в понедельник, вторник и среду в мегаполисе будет по-прежнему жарко: согласно прогнозам, температура воздуха в эти дни составит +25...+30 градусов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле в Москве установилась почти тропическая жара с кратковременными ливнями и грозами.

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