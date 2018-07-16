В России снизилось количествто ДТП на федеральных трассах

СЕГОДНЯ 10:16 2018-07-16T10:16:52+03:00

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Количество дорожно-транспортных происшествий за пять первых месяцев 2018 года снизилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Об этом рапортует Росавтодор. В ведомстве сообщили, что количество погибших и пострадавших в авариях на дорогах также продолжает неуклонно снижаться.

Снижается количество ДТП и в целом по стране, в том числе, и на региональных и муниципальных дорогах. По итогам прошлого года их число уменьшилось на 2,5%.

В Росавтодоре особо отметили, что к концу 2018 года все федеральные трассы планируется привести к существующим нормам, пока доля таковых составляет 77,5%. Чтобы поддерживать главные магистрали страны в надлежащем состоянии, потребуется каждый год ремонтировать 4-7,5 тысяч километров дорог. Всего же протяженность федеральных трасс в России составляет около 50 тысяч километров.

В Росавтодоре отметили, что количество ДТП на федеральных трассах снизилось благодаря реализации программы по обустройству автомобильных дорог. К 2030 году в России планируется снизить смертность на федеральных трассах до нулевой отметки, сообщает газета «Известия».