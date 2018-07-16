Песков не уверен, что Путин и Трамп будут обсуждать «Северный поток - 2»

СЕГОДНЯ 10:14 2018-07-16T10:15:02+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вряд ли глава нашего государства Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи в Хельсинки будут обсуждать проект «Северный поток - 2».

«Я не сказал бы, что это обязательно будет на повестке дня. Не думаю, что это будет обсуждаться в первую очередь», - сказал представитель Кремля. При этом он назвал последние заявления Вашингтона по поводу «Северного потока - 2» «вопиющим примером недобросовестной конкуренции».

Также пресс-секретарь напомнил, что «Северный поток - 2» является международным проектом. «Это даже не российское или российско-германское - это международное совместное предприятие, где очень много акционеров, это очень крупные компании из разных стран», - заметил Дмитрий Песков в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее США пригрозили компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока - 2», санкциями. При этом заместитель директора департамента энергетики Госдепа Сандра Оудкирк призналась, что Вашингтон «был бы раз, если бы проект не состоялся».