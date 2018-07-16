2018-07-16T10:45:18+03:00
Наука

Российские ученые разработали систему адресной доставки лекарств в раковые клетки

Найдет уникальный способ лечения онкологических заболеваний
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Российские ученые разработали систему адресной доставки лекарствРоссийские ученые разработали систему адресной доставки лекарствФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские ученые активно занимаются разработкой препарата, который будет адресно доставлять лечебный материал в пораженные злокачественной опухолью клетки, и при этом не повредит здоровые клетки и органы.

Эксперты уверены, проблему можно решить за счет адресной доставки активного вещества, помещенного внутрь микрокапсулы. В теории, таблетка должна найти в организме пораженные онкологией структуры и высвободить действующее вещество в их сторону.

При разработке вакцины специалисты взяли за основу метода микрокапсулы, созданные из полиэлектролита и наночастиц диоксида церия, которые станут базой для лекарств нового поколения.

Стоит отметить, что технология не нова. Со слов профессора кафедры фармакологии Института фармации и трансляционной медицины МГМУ им. И.М. Сеченова Владимира Чубарева, первые препараты в виде лекарственной формы-микрокапсул начали разрабатываться в нашей стране почти полвека назад.

«Сами по себе такие микроконтейнеры (полиэлектролитные микрокапсулы) давно известны и хорошо изучены как система доставки веществ в клетку, в том числе различных лекарственных средств. Их прототипы были созданы российскими учеными давно», - отметил эксперт.

Как сообщает газета «Известия», уникальные препараты могут поступить в массовое производство в течение ближайших пяти лет.

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