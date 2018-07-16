Эрдоган объявил о завершении эпохи переворотов в Турции

СЕГОДНЯ 11:08 2018-07-16T11:08:54+03:00

Он отметил, что любые нарушители покоя будут иметь дело с полицией страны

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье 15 июля во время митинга по случаю «Дня демократии и национального единства», что эпоха переворотов в стране закончена.

"Мы никогда не забудем и не позволим забыть день 15 июля, это историческая дата в истории нашей страны. Это олицетворение возрождения нации, ее сопротивления атаке против нее. Это победа всей нашей нации, победа всех угнетенных мира. Представляете, и в Москве этот день тоже отмечают", - сказал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что переход страны на президентскую форму правления после того, как пройдет инаугурация 9 июля, только положительно скажется на состоянии Турции.

«Мы навсегда покончили с периодом переворотов. Тем, кто попытается нарушить покой нашего народа, придется иметь дело с нами, нашей армией, нашей полицией. Мы все станем свидетелями того, как новая система усилит Турцию, и страна заявит о себе на весь мир», — добавил Эрдоган в эфире телеканала TRT.

Напомним, 15 июля 2016 года турецкие солдаты и офицеры предприняли попытку госпереворота. Основным местом действия стал Стамбул и Анкара, тогда погибли 251 человек, более 2 тысяч получили ранения.