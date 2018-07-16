Глава Госдепа США: К встрече с Лавровым - готов

СЕГОДНЯ 11:24 2018-07-16T11:25:12+03:00

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Прибывший 16 июля в столицу Финляндии Хельсинки на американо-российский саммит на высшем уровне глава Госдепа США Майк Помпео выразил благодарность европейской стране за организацию форума. После чего, заявил, что готов ко встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

"Доброе утро из Хельсинки. Готов встретиться с российским партнером и финским министром иностранных дел. Спасибо народу Финляндии за гостеприимство и большую работу, что помогло сделать эту встречу возможной", - написал Помпео в Twitter.

Встреча главы Госдепа США Майка Помео со своим российским коллегой, министром иностранных дел России состоится в 13:00 по местному времени. Как уточнили в госдепе, мероприятие будет закрыто для прессы.

16 июля в Хельсинки пройдет встреча на высшем уровне между президентами России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Оба лидера впервые встретятся в полноформатном ключе. Планируется обсудить ряд вопросов улучшения отношений между двумя сверхдержавами, а также сверить часы по проблемам мировой повестки дня. По окончании встречи, которая продлится порядка трех часов, будет подписано совместное заявление и дана пресс-конференция.