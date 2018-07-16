Могерини обратилась к Трампу в преддверии его встречи с Путиным в Хельсинки

СЕГОДНЯ 12:08 2018-07-16T12:08:58+03:00

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Встречаясь с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки и ведя с ним переговоры по самым различным чувствительным темам, глава Белого дома Дональд Трамп не должен забывать, что необходимо учитывать мнение европейских партнеров США, планируя подписание каких-либо соглашений с Москвой.

Об этом в преддверии американо-российского саммита на высшем уровне заявила верховный комиссар Европейского союза по международной политике Федерика Могерини.

«У Евросоюза есть ясное представление о том, кто наши друзья. Это США, и смена администрации не меняет дружбу. Я надеюсь, что и у американской администрации есть ясное представление о друзьях», - цитирует РИА Новости слова главы европейской дипломатии.

Также, выступая началом заседания Совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе Федерика Могерини призвала Соединённые Штаты помнить о существующих между сторонами крепких партнёрских отношениях, которым уже не один десяток лет.

16 июля в Президентском дворце в Хельсинки встретятся президенты России и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп. Оба лидера неоднократно высказывались за нормализацию российско-американских отношений. Кроме того, руководители сверхдержав обсудят самый широкий спектр вопросов мировой проблематики, начиная от Сирии и Украины и заканчивая ядерным разоружением КНДР. Встреча в формате тет-а-тет продлится порядка трех часов.