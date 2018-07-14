Программу встречи Путина и Трампа обнародовали в Финляндии

СЕГОДНЯ 11:18 2018-07-14T11:24:36+03:00

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За день до встречи в верхах российского и американского лидеров финская сторона наконец огласила примерную программу на 16 июля. День обещает быть длинным и насыщенным.

Президент Финляндии Саули Нинистё будет принимать встречу и проведет отдельные переговоры с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Президент Финляндии Саули НиинистёФото: REUTERS

Утром в понедельник глава Финляндии с супругой дадут завтрак в честь Дональда и Мелании Трамп. Эта встреча состоится в резиденции Мянтюниеми, расположенной на северо-западе Хельсинки, на берегу залива Лааялахти.

Переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом начнутся предположительно в час дня. Встреча пройдет в Готическом зале дворца, после чего в Зеркальном зале состоится рабочий обед.

Одновременно с переговорами президентов состоится встреча министров иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.

Госсекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS

После обеда Владимир Путин проведет переговоры с финским коллегой. Эти встречи носят регулярный характер: главы соседних государств встречаются в среднем дважды в год.

Вечер длинного дня будут венчать две пресс-конференции: совместная российско-американская подведет итоги встречи, а финский президент на правах хозяина прокомментирует саммит и поделится своими оценками переговоров. Ранее Россия и США дали понять, что никаких совместных коммюнике по результатам саммита не будет. Хотя как знать? Путин и Трамп умеют удивить.

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