В Британии к 2020 году построят первый национальный космодром

СЕГОДНЯ 16:39 2018-07-16T16:39:09+03:00

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Первый национальный космодром могут построить к 2020-му году в Великобритании. Основной площадкой для постройки был выбран удаленный и заболоченный район на северном побережье Шотландии — полуостров Амхойн в графстве Сатерленд, который расположен в 56 километрах от ядерного полигона Дунрей.

Выбранное место считается наиболее удобным для запуска небольших спутников на полярную орбиту, они должны будут использоваться преимущественно для наблюдения земной поверхности, а также решения задач по сбору данных.

Великобритания планирует потратить на проект около 44 миллионов долларов. Изначально на строительство британское космическое агентство выделило 3,3 миллиона долларов предприятию Highlands and Islands Eneterprise (HIE).

«Решение поддержать первый космодром Великобритании в Сатерленде - потрясающая новость для нашего региона и для Шотландии в целом. Международный космический сектор растет, и мы хотим, чтобы регион был готов воспользоваться экономическими выгодами, которые будут получены от этой потрясающей возможности», - отметила главный исполнительный директор HIE Шарлотта Райт.

По словам британского министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка, космическая промышленность Великобритании и аэрокосмическая цепочка поставок сделали страну лидером в разработке стартовых площадок.

Как передает телеканал BBC, космодром в малонаселенном районе на полуострове Амхойн станет первым подобным сооружением на территории Великобритании. Север Шотландии признан лучшим местом для постройки, так как в случае неудачного запуска ракеты не упадут на населенные пункты.