2018-07-16T22:57:10+03:00
В мире

Минюст США сообщил о задержании россиянки, подозреваемой в шпионаже

Гражданка РФ Мария Бутина обвиняется в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику"
Екатерина БОЛГОВА
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В Вашингтоне задержали россиянку по подозрению в шпионажеВ Вашингтоне задержали россиянку по подозрению в шпионажеФото: REUTERS
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Министерство юстиции США сообщило о задержании россиянки Марии Бутиной, подозреваемой в шпионаже. Ей вменяют в вину "сговор c целью работы агентом иностранного государства".

В заявлении американского ведомства отмечается, что Бутина была зедражна в Вашингтоне 15 июля и находится под стражей до слушаний в окружном суде округа Колумбия18 июля.

"Согласно обвинительному заключению, с 2015 и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом парламента РФ и затем стало высокопоставленным представителем в Центральном банке РФ", — говорится в заявлении.

Имя официального лица не уточняется, но подчеркивается, что этот человек находится под санкциями министерства финансов США.

Россиянку обвиняют в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации", которые могут повлиять на политику США. Женщине грозит до пяти лет заключения, передает РИА Новости.

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