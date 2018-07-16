Минюст США сообщил о задержании россиянки, подозреваемой в шпионаже

СЕГОДНЯ 22:57 2018-07-16T22:57:10+03:00

В Вашингтоне задержали россиянку по подозрению в шпионаже Фото: REUTERS

Гражданка РФ Мария Бутина обвиняется в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику"

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Министерство юстиции США сообщило о задержании россиянки Марии Бутиной, подозреваемой в шпионаже. Ей вменяют в вину "сговор c целью работы агентом иностранного государства".

В заявлении американского ведомства отмечается, что Бутина была зедражна в Вашингтоне 15 июля и находится под стражей до слушаний в окружном суде округа Колумбия18 июля.

"Согласно обвинительному заключению, с 2015 и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом парламента РФ и затем стало высокопоставленным представителем в Центральном банке РФ", — говорится в заявлении.

Имя официального лица не уточняется, но подчеркивается, что этот человек находится под санкциями министерства финансов США.

Россиянку обвиняют в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации", которые могут повлиять на политику США. Женщине грозит до пяти лет заключения, передает РИА Новости.