2018-07-16T23:38:38+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Петр Верзилов и две участницы Pussy Riot получили по 15 суток за выходку на финале ЧМ – 2018

Суд запретил им в течение трех лет посещать любые официальные спортивные мероприятия на территории России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петр Верзилов и три девушки из Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча ЧМ – 2018. Фото: Станислав Красильников/ТАССПетр Верзилов и три девушки из Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча ЧМ – 2018. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Изменить размер текста:

В понедельник, 16 июля, Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток троих участников скандальной «акции» Pussy Riot во время финального матча Чемпионата мира по футболу, выбежавших на поле стадиона.

Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву и Петра Верзилова признали виновными в грубом нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований и назначили им максимальное наказание, предусмотренное соответствующей статьей. Кроме того, троице запретили в ближайшие три года посещать любые официальные спортивные мероприятия на территории России.

Между тем, сам Верзилов заявил на судебном заседании, что их выходка игре Франции с Хорватией на столичном стадионе «Лужники» не помешала, условий проведения матча и права болельщиков не нарушила, передает Интерфакс.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, во время финальной встречи на поле выбежали четыре человека в одежде, похожей на полицейскую форму – три девушки и молодой человек, всех быстро вывели. Позже стало известно, что это были участницы небезызвестной группы Pussy Riot, «прославившейся» хулиганской выходкой в Храме Христа Спасителя, и бывший муж Надежды Толоконниковой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Американский сенатор после встречи Трампа с Путиным призвал усилить санкции против России
Сенатор Маккейн назвал саммит Трампа и Путина в Хельсинки "трагической ошибкой"
Минюст США сообщил о задержании россиянки, подозреваемой в шпионаже
США обратились в ВТО из-за ответных пошлин ЕС, КНР, Канады и Мексики
ФИФА назвала Черышева одним из пяти открытий чемпионата мира
Порошенко заявил, что российские войска могут провести «военную операцию» против Мариуполя
Трамп подарил Путину майку российского хоккеиста Овечкина
Сборная Франции по футболу вернулась в Париж после победы на чемпионате мира
Путин заявил, что США могут запросить допросы россиян в рамках Договора 1999 года
Четверо российских футболистов опередили Месси в рейтинге игроков ЧМ-2018 по версии Sky Sports
Лавров заявил, что переговоры Путина и Трампа прошли "лучше чем супер"
Путин: РФ готова сохранить транзит газа через Украину
Путин подарил Трампу официальный мяч чемпионата мира по футболу в России
Трамп: российско-американские отношения изменились четыре часа назад
Путин заявил, что Россия и США должны взять лидерство в установлении мира в Сирии
Путин передал Трампу предложения по нераспространению ядерного оружия
Путин: трудности в отношениях с США не имеют объективных причин
Путин назвал успешными и полезными переговоры с Трампом
Матчи ЧМ-2018 по футболу посмотрели 19 млн украинцев
В США признали преимущество российских военных разработок
Медведев: ЧМ-2018 открыл новую эпоху в истории российского футбола
В сирийском Деръа за две недели исламисты сдали 26 танков
Министр МВД Италии Маттео Сальвини оценил безопасность ЧМ-2018
В июле Госдума может принять проект, разрешающий посещать Россию по паспорту болельщика
Председатель СК России Александр Бастрыкин встретился с белорусским коллегой
Кличко намерен переизбраться на пост мэра Киева
Московский суд признал "Бога Кузю" виновным в создании секты
Диетологи назвали топ-5 продуктов, которые безопасно сжигают жиры