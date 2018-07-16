Петр Верзилов и две участницы Pussy Riot получили по 15 суток за выходку на финале ЧМ – 2018
В понедельник, 16 июля, Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток троих участников скандальной «акции» Pussy Riot во время финального матча Чемпионата мира по футболу, выбежавших на поле стадиона.
Веронику Никульшину, Ольгу Курачеву и Петра Верзилова признали виновными в грубом нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований и назначили им максимальное наказание, предусмотренное соответствующей статьей. Кроме того, троице запретили в ближайшие три года посещать любые официальные спортивные мероприятия на территории России.
Между тем, сам Верзилов заявил на судебном заседании, что их выходка игре Франции с Хорватией на столичном стадионе «Лужники» не помешала, условий проведения матча и права болельщиков не нарушила, передает Интерфакс.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, во время финальной встречи на поле выбежали четыре человека в одежде, похожей на полицейскую форму – три девушки и молодой человек, всех быстро вывели. Позже стало известно, что это были участницы небезызвестной группы Pussy Riot, «прославившейся» хулиганской выходкой в Храме Христа Спасителя, и бывший муж Надежды Толоконниковой.