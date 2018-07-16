Полиция открыла дела на выбежавших на поле «Лужников» участников Pussy Riot

СЕГОДНЯ 01:01 2018-07-16T01:02:00+03:00

Выбежавших на поле "Лужников" во время финала ЧМ-2018 привлекут к административной ответсвенности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В отношении участников Pussy Riot, выбежавших на поле стадиона «Лужники» вовремя финального матча чемпионата мира по футболу 2018 года, возбуждены административные дела. Об этом сообщила пресс-служба Главного Управления МВД по Москве.

Полиция составила протоколы о нарушениях в отношении четырех молодых людей. Им вменяются правонарушения, предусмотренные статьями КоАП «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» и «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов», передает Интерфакс.

Максимальное наказание за нарушение по первой статье - штраф в размере 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов, плюс запрет на посещение спортивных мероприятий в течение трех лет.

За незаконное ношение формы молодых людей ждет штраф до 1,5 тысячи рублей и конфискация формы и значков с госсимволикой.

Как ранее рассказывал сайт kp.ru, во время второго тайма финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии на поле выбежали четыре человека в одежде, похожей на форму сотрудников правоохранительных органов. Их быстро вывели с поля. Позже панк-группа Pussy Riot объявила, что провела акцию во время финала чемпионата мира по футболу.