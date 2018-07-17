В ГИБДД рассказали о снижении ДТП по вине пьяных водителей

СЕГОДНЯ 09:30 2018-07-17T09:30:08+03:00

За первые пять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го число ДТП по вине пьяных водителей сократилось на 20% Фото: Анар МОВСУМОВ

За первые пять месяцев нынешнего года их число сократилось на 20%

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В России количество аварий, которые произошли по вине пьяных водителей, продолжает неуклонно снижаться. Такие положительные данные привели в ГИБДД РФ. В частности, только за первые пять месяцев нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го их число сократилось на 20%.

"Нетрезвых водителей стало меньше на дорогах. Сократилось количество ДТП с их участием. Но при этом сама проблема никуда не ушла, она осталась. И поэтому сегодня необходимо нарабатывать меры, которые позволили бы еще в большей степени снизить пьянство за рулем", - рассказали в Госавтоинспекции.

Как поведали в Госавтоинспекции, в январе-марте 2018 года было зафиксировано 3,5 тыс. ДТП с водителями, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. За аналогичный же период 2017 года произошло 4,4 тыс. аварий.

Инспекторы пояснили, что подобная тенденция вполне объяснима: дает свои положительные всходы масштабная профилактическая и разъяснительная работа среди автовладельцев, плюс ужесточение ответственности за езду в пьяном виде.

Кроме того, как рассказали в Госавтоинспекции, пресекать аварии с участием нетрезвых водителей помогают активные граждане, которые сообщают о нарушениях через соцсети и мессенджеры в специальных группах ГИБДД, сообщает газета "Известия".

Напомним, с 1 июля 2015 года за повторное нарушение правил ПДД за езду в нетрезвом состоянии для автовладельцев введена уголовная ответственность. Водители могут быть наказаны штрафом в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или лишением свободы на срок до двух лет с лишением прав до трех лет.