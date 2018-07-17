Названы российские регионы с самой грязной питьевой водой

СЕГОДНЯ 09:47 2018-07-17T09:47:01+03:00

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В Роспотребнадзоре составили своеобразный антирейтинг тех регионов России, где уровень качества питьевой воды либо едва дотягивает до необходимых показателей, либо вовсе — воду пить небезопасно.

Как показало исследование, которое проводилось с учетом требований по различным параметрам, самое неудовлетворительное качество питьевой води оказалось в Вологодской области. Там могут пить из источников, соответствующих санитарным требованиям, всего 24% жителей региона.

Кроме того, в числе антилидеров оказались Костромская, Курганская области и Карачаево-Черкесия. В Костромской области и Карачаево-Черкесской республике (КЧР) этот показатель составляет 66,7 процента, в Курганской области – 69,3 процента.

В остальных регионах страны качественной питьевой водой обеспечено порядка70 процентов россиян. При этом, как отметили в Роспотребнадзоре, доля жителей страны, обеспеченных чистой питьевой водой выросла в 2017 году до 91,5 процента (в 2015-м — 90,4%), сообщает газета "Известия".