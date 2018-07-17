2018-07-17T10:36:47+03:00
Общество

В России упростят процедуру получения гражданства иностранцами

Инициатором создания законопроекта выступил лично президент Владимир Путин
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Поправки в закон "О гражданстве РФ", которые упрощают получить гражданство РФ иностранцам, поддержала комиссия по законопроектной деятельностиПоправки в закон "О гражданстве РФ", которые упрощают получить гражданство РФ иностранцам, поддержала комиссия по законопроектной деятельностиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В России в самое ближайшее время может существенно быть скорректирована процедура получения гражданства страны иностранцами. Накануне комиссия по законопроектной деятельности при кабинете министров одобрила ряд поправок в закон «О гражданстве Российской Федерации», разработанные в МВД.

В частности, как следует и документа, изменения позволят президенту России самому выбрать категории иностранцев, которые смогут стать гражданами России в упрощенном порядке.

Кроме того, участники недавно запущенной госпрограммы по содействию добровольного переселения соотечественников получат право подавать документы на гражданство только лишь на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство. Без каких-либо дополнительных требований, сообщает газета «Известия».

Напомним, разработать данный законопроект в июне поручил президент Владимир Путин. Документ составили и согласовали с Министерством юстиции, государственно-правовым управлением президента РФ, а также с Министерством труда и социальной защиты.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в Ростуризме выступили с инициативой сделать электронную выдачу российских виз для иностранных граждан. В ведомстве уверены, упрощение въезда в страну увеличит турпоток до 30%.

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