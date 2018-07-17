Посольство в Иерусалиме обойдется США в 100 раз дороже, чем предполагалось

СЕГОДНЯ 11:51 2018-07-17T11:51:20+03:00

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Возведение нового здания посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме обойдется американскому бюджету примерно в 21,2 млн долларов.

При этом еще в марте этого года американский лидер Дональд Трамп говорил, что корпус будет построен "очень быстро и недорого". Тогда речь шла о 250 тысячах долларов.

Между тем, компания, с которой власти США заключили контракт, захотела установить в посольстве новейшие системы безопасности. Именно на них и будет потрачена большая часть выделенных из бюджета средств. На данный момент только на обновление имеющегося здания представительства дипмиссии было потрачено более 335 тысяч долларов, передает газета The Times of Israel.

Напомним, что официальное открытие перенесенного из Тель-Авива американского посольства состоялось 14 мая. Дипломатов разместили в бывшем здании генконсульства США в районе Арнона, передает сайт kp.ru.

Еще до проведения торжественной церемонии в Вашингтоне сообщили, что планируют возвести рядом с представительством дипмиссии еще один отдельный корпус.