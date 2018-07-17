2018-07-17T12:01:55+03:00
Общество

Задержан экс-глава СК по Москве Александр Дрыманов

Генерал-майор юстиции проходит подозреваемым по уголовному делу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Руководитель Главного следственного управления СК России по Москве Александр Дрыманов. Глава ГСУ СК РФ по Москве Александр Дрыманов. Фото: moscow.sledcom.ruРуководитель Главного следственного управления СК России по Москве Александр Дрыманов. Глава ГСУ СК РФ по Москве Александр Дрыманов. Фото: moscow.sledcom.ru
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Бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Александр Дрыманов задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ). Сообщается, что генерал-майор юстиции проходит подозреваемым по уголовному делу.

"Глава ГСУ был задержан в рамках ст. 91 УПК РФ (основания для задержания подозреваемого)", — сообщил источник, близкий к Следственному комитету.

Его слова подтвердили еще три собеседника РБК. Ожидается. что уже в среду, 18 июля, будет проведен арест Дрыманова.

Еще в начале июня сайт kp.ru сообщал о том, что Дрыманов сам направил руководству рапорт об уходе с поста в связи с достижением им предельного возраста и выходом на пенсию.

При этом слухе об отставке генерал-майора юстиции появились еще в июле 2016 года. Тогда СМИ писали о том, что руководитель столичного главка СК якобы уже подписал заявление об уходе, однако информация не подтвердилась.

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"Никаких следственных действий в Главном следственном управлении СК РФ по Москве не проводится, начальник ГСУ Александр Дрыманов находится на рабочем месте", - об этом "Комсомолке" сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова (подробности)

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