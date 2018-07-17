Ученые обнаружили под землей квадриллион тонн алмазов

СЕГОДНЯ 13:37 2018-07-17T13:37:03+03:00

Однако пока достать их человечеству не представляется возможным, ввиду слишком глубокого залегания породы

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В самом центре Земли находится огромное количество алмазов. К такому выводу, проведя ряд сейсмологических исследований, пришли ученые Массачусетского технологического института

Со слов специалистов, они подробно изучили аномалию, которая происходит при прохождении сейсмических волн через кратонные корни. Это древние структуры, плотные скальные образования.

Эксперты предположили, с учетом того, что в этих участках Земли волны двигаются с большой скоростью, что скорость волн в этих слоях должны ускорять некие элементы. В итоге выяснилось, что кратонные корни состоят не только из камня, но и на 1–2% из самых настоящих алмазов.

"Если предположить, что вещество кратонов состоит из алмазов на один-два процента, то все становится на свои места — в таком случае аномальная скорость сейсмоволн выглядит вполне логично", — уверен один из авторов исследования Ульрих Фоул.

По примерным подсчетам, на глубине до 150 километров залегают несколько квадриллионов тонн алмазов. Это гораздо глубже, чем самые глубокие из пробуренных людьми скважин. А это значит, что подобные несметные богатства пока человечеству врядли доступны в обозримом будущем. Даже чисто гипотетически, сообщает сайт «Пятого канала».