Глава МИД Германии призвал Россию и США к дальнейшему дипломатическому сближению

СЕГОДНЯ 13:54 2018-07-17T13:54:09+03:00

В Германии оценили итоги прошедшего накануне в Хельсинки американо-российского саммита на высшем уровне Фото: REUTERS

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Россия и Соединенные штаты Америки должны продолжить дипломатические шаги на встречу друг к другу. И недавняя встреча в Хельсинки между президентами обеих сверхдержав Владимиром Путиным и Дональдом Трампом - залог хорошего начала восстановления американо-российского диалога.

Об этом 17 июля заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Международной политике необходимы надежность, стабильность и усердная работа. Ближайшие месяцы покажут, насколько полезной в данном отношении была встреча в Хельсинки», - подчеркнул министр иностранных дел ФРГ.

В продолжении темы, германский министр отметил, что "молчание между Вашингтоном и Москвой по Сирии, Украине, контролю над оружием и разоружением" недопустимо и является тревожным, сообщает Deutsche Welle.

16 июля в столице Финляндии Хельсинки президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели первую полноформатную встречу со времени вступления в свою должность американского лидера в январе 2017 года. Обсудив ряд актуальных тем как двусторонних отношений, так и международной повестки, главы государств нашли множество точек соприкосновения, и условились продолжить общение в ближайшее время.