2018-07-17T01:04:28+03:00
Политика

Чем отличалось рукопожатие Путина и Трампа год назад и сейчас

Психолог изучил рукопожатия и позы двух лидеров сверхдержав
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Нынешнее рукопожатие заметно отличалось от предыдущей встречи президентов в Гамбурге. Фото: Kevin Lamarque/REUTERSНынешнее рукопожатие заметно отличалось от предыдущей встречи президентов в Гамбурге. Фото: Kevin Lamarque/REUTERS
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Иная деталь может рассказать порой о раскладе мировой политики и ее подводных камнях лучше, чем сто томов аналитики. Вот и в понедельник на встрече Президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки сразу бросилось в глаза рукопожатие. Оно заметно отличалось от их предыдущей встречи в Гамбурге ровно год назад (в июле 2017-го).

- Дональд Трамп обычно подает руку снизу (1), желая ввести оппонента в заблуждение: дескать, смотри - я открыт к контакту, - сказал нам психолог Александр Невеев. - Но затем Трамп с силой тянет руку на себя (2), желая вывести вас из равновесия, вызвать замешательство.

2017 год. Гамбург. Трамп протягивает Путину руку ладонью вверх, будто говоря: я открыт. Но Путин разгадал этот «фокус». (1) Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

2017 год. Гамбург. Трамп протягивает Путину руку ладонью вверх, будто говоря: я открыт. Но Путин разгадал этот «фокус». (1) Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

2018 год. Хельсинки. Во время второй встречи Трамп подавал Путину руку уже без открытой ладони. Он учел уроки. (1) Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

2018 год. Хельсинки. Во время второй встречи Трамп подавал Путину руку уже без открытой ладони. Он учел уроки. (1) Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

Однако вчера американец подавал ладонь и пожимал ладонь Путина уже почти по-человечески, без хитрых маневров.

- Cказывается мастерство Путина в дзюдо, где почти каждый прием противника начинается с попытки вывести тебя из равновесия, - продолжает Невеев. - Нынешняя «покладистость» Трампа на протокольной съемке может отражать и результаты предыдущей встречи президентов, и того, что произошло за год: доминировать и продавить свою линию ему, похоже, не удалось.

2017 год. Гамбург. После того как собеседник положит руку в открытую ладонь Трампа, президент США пытается перетянуть ее на себя. Но с Путиным этот трюк не прошел. (2) Фото: Zuma/ТАСС

2017 год. Гамбург. После того как собеседник положит руку в открытую ладонь Трампа, президент США пытается перетянуть ее на себя. Но с Путиным этот трюк не прошел. (2) Фото: Zuma/ТАСС

2018 год. Хельсинки. При рукопожатии два президента посмотрели друг другу в глаза. И Трамп подмигнул Путину. (2) Фото: Heikki Saukkoma/REUTERS

2018 год. Хельсинки. При рукопожатии два президента посмотрели друг другу в глаза. И Трамп подмигнул Путину. (2) Фото: Heikki Saukkoma/REUTERS

Впрочем, кое в чем поза Трампа просто один в один повторяла прошлогоднюю. Он так же сидел на краешке кресла, сложив «пальцы ромбиком» в районе живота (3).

2017 год. Гамбург. В Гамбурге Трамп сидел точно так же, как и через год в Хельсинки, - сложив ладони. А вот Путин во время первой встречи еще только оценивал Трампа. В Хельсинки ему было уже все понятно. (3) Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

2017 год. Гамбург. В Гамбурге Трамп сидел точно так же, как и через год в Хельсинки, - сложив ладони. А вот Путин во время первой встречи еще только оценивал Трампа. В Хельсинки ему было уже все понятно. (3) Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

2018 год. Хельсинки. Трамп сидит, сложив ладони. Но это говорит скорее не о закрытости лидера США, а о готовности быстро «вступить в игру». (3) Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

2018 год. Хельсинки. Трамп сидит, сложив ладони. Но это говорит скорее не о закрытости лидера США, а о готовности быстро «вступить в игру». (3) Фото: Kevin Lamarque/REUTERS

- Это символизирует спокойную уверенность в своих силах. А вот Путин сидит как раз в довольно закрытой позе, хотя и кажется, что он, наоборот, открыт, пальцы и ладони не скрещивает. В уязвимое положение его поставить невозможно, - полагает психолог.

Оба лидера в какой-то момент стали зеркалить друг друга глазами и движениями. А потом Трамп и вовсе… подмигнул Путину сразу обоими глазами.

- Судя по всему, они нашли общий язык, - объяснил нам эксперт. - При этом американец все равно общается слегка фамильярно: мол, обсудим по-свойски, но и я свою выгоду упускать не намерен.

РЕАКЦИЯ

Западные СМИ: "Трамп просто сдался Путину"

Встреча президентов России и США вызвала большой интерес во всем мире. Однако западные СМИ почему-то посчитали, что на переговорах с Путиным Трамп вчистую проиграл. И накинулись с обвинениями на хозяина Белого дома. Приводим наиболее яркие комментарии (подробности)

КАК ЭТО БЫЛО

Путин и Трамп в Хельсинки: Вражда завершилась четыре часа назад

- Нужно наконец встретиться с Путиным, сесть с ним, выпить водки и во всем разобраться, - говорил Дональд Трамп два года назад в ходе предвыборной кампании.

Случайно или нет, но перед пресс-конференцией двух президентов после встречи в Хельсинки рядом с трибуной Трампа на столике поставили два стакана, наполненные чем-то прозрачным. На 99 % процентов это была вода, но судя по выступлениям Путина и Трампа за столом переговоров свои четыре часа они просидели очень откровенно (подробности)

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