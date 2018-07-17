Путин выступит на урбанистическом форуме в парке "Зарядье" в среду

СЕГОДНЯ 17:19 2018-07-17T17:52:53+03:00

Форум пройдет в столичном парке с 17 по 22 июля

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В среду, 18 июля, президент России Владимир Путин выступит на VIII Московском урбанистическом форуме "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни", который пройдет в столичном парке "Зарядье".

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства в рамках работы форума также посетит выставку, посвященную градостроительному развитию Москвы.

Крупнейший урбанистический форум "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни" объединяет представителей администраций городов, архитекторов, строителей, девелоперов, глав финансовых компаний, инвесторов. Мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы с 2011 года.

Планируется, что форум посетят больше 30 официальных делегаций. Участниками мероприятия станут более 6 тысяч представителей 70 стран мира. Спикерами выступят 300 человек, половина из них– граждане иностранных государств.