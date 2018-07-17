Генпрокуратура РФ хочет допросить сотрудников АНБ и ЦРУ по делу Браудера

СЕГОДНЯ 19:51 2018-07-17T19:51:10+03:00

Основатель фонда Hermitage Capital ранее был признан виновным в налоговых махинациях, неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия

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Начальник управления Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что российская сторона хотела бы допросить по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера представителей АНБ, ЦРУ, Госдепартамента и спецслужб других стран, например МИ-6.

"Мы готовы отправить в США очередной запрос с просьбой допросить этих людей, а также других сотрудников американских спецслужб, ряда госслужащих и предпринимателей", — сказал Куренной.

Он назвал фамилии некоторых людей, среди которых замначальник разведывательного управления Госдепа Роберт Отто, экс-помощники госсекретаря Дэвид Крэмер и Джонатан Винер, бывший посол США в России Майкл Макфол и другие лица.

"Ну и конечно же, получатели незаконных доходов, сами братья Зифф, многолетние партнеры по криминальному бизнесу Уильяма Браудера", — отметил начальник управления ГП. По его словам, у ведомства есть вопросы не только к гражданам США.

"Среди прочих я бы отметил сотрудников специальных служб других государств, которые взаимодействовали с теми людьми, которых я ранее назвал. Например, очень хотели бы пообщаться с Кристофером Стилом. Это агент британской МИ-6", — пояснил Куренной, передает РИА Новости.

Напомним, основатель фонда Hermitage Capital и бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского Браудер ранее был признан московским судом виновным в налоговых махинациях, неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия.