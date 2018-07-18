2018-07-18T08:09:02+03:00
В мире

"Там нереально жить": Олимпийский чемпион откажется от гражданства Украины

Футбольный тренер Владимир Лютый заявил, что люди массово бегут из страны, в которой происходят геноцид и "беспредел власти"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Футбольный тренер Владимир Лютый. Фото ИТАР-ТАСС Алексей ФилипповФутбольный тренер Владимир Лютый. Фото ИТАР-ТАСС Алексей Филиппов
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Бывший игрок футбольного клуба "Днепр" и сборной СССР, чемпион Олимпиады в Сеуле 1988 года Владимир Лютый рассказал о намерении отказаться от украинского гражданства из-за "беспредела властей".

Спортсмен рассказал, что уже давно переехал в Германию и начал работать в структуре клуба "Ганза". Пока еще тренер ходит с украинским гражданством, но этот паспорт у него "надолго не задержится".

"Я значительную часть жизни провел в Германии и хотел вернуться на Украину. Был готов работать даже бесплатно — никому ничего не нужно. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и договорняки", - заявил Лютый.

Он подчеркнул, что до последнего был патриотом своей страны, пока некоторое время не пожил там. Сейчас же мужчина сочувствует своим соотечественникам. По словам олимпийского чемпиона, на Украине происходит настоящий геноцид народа, о котором все почему-то молчат. Между тем, когда новое правительство только пришло к власти, в стране проживали 40 млн человек, на данный момент их осталось лишь 26 млн.

"Люди бегут оттуда, как с тонущего корабля. Там нереально жить. В Украине люди просто существуют. Почувствовал это на собственной шкуре", - цитирует Лютого портал Football.u.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, согласно данным миграционной службы самой Украины, только в период с ноября 2017 года по февраль 2018-го из гражданства этой страны вышли 24 тысячи человек.

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