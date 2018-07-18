2018-07-18T09:36:06+03:00
Общество

Государство будет выдавать родителям новорожденных во всей стране подарочные наборы

Минпромторг согласовал список из 12 предметов, среди которых подгузники, одеяло, а также средства гигиены для малыша
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Минпромторге рассказали, какими будут подарки для новорожденныхВ Минпромторге рассказали, какими будут подарки для новорожденныхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ближайшее время по всей России, а не только в отдельных регионах, родителям новорожденным будут в роддомах вручать подарок от государства. Накануне в Минпромторге предварительный список из 12 предметов, которые составят основу бесплатного набора для малыша.

В частности, там будет одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, а также, конечно, подгузники. Кроме того, в перечне содержится обязательный гигиенический набор: крем от опрелостей, детская присыпка, влажные салфетки.

Как рассказала руководитель пресс-службы Минпромторга Залина Корнилова, сейчас идут последние согласования списка.

«Окончательный список товаров будет определен с учетом мнений педиатров, родительского сообщества и специалистов в сфере подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности», - приводит слова представителя ведомства газета «Известия».

К слову, в настоящее время новоиспеченным родителям уже вручают подарки с принадлежностями для новорожденных в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Башкортостан, Тульской и Вологодской областях.

К примеру, в Москве в подарочный набор входят 44 предмета. Как сообщает сайт телеканала «360», подарок может получить семья, если хотя бы один из родителей на момент выписки из роддома прописан в российской столице.

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