2018-07-18T10:29:53+03:00
Общество

Продукты питания для детей станут чипировать

Промаркированные особым образом товары будут поставлять в школьные столовые и детские сады
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Промаркированные особым образом продукты будут поставлять в школьные столовые и детские садыПромаркированные особым образом продукты будут поставлять в школьные столовые и детские садыФото: Евгения ГУСЕВА
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Продукты в России, которые предназначены для детского питания, будут снабжены специальной маркировкой по которой можно будет определить их непосредственное предназначение. Как рассказала замначальника отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская, для этого введут особые чипы.

Со слов представителя ведомства, чипирование позволит узнать не только, что продукт предназначен для детского питания, но и из чего и где он произведен. Для этого достаточно будет взять в руки мобильный телефон.

«Поднес смартфон и прочитал, что за продукт, из чего и где сделан. Это позволит не только снизить количество фальсифицированной продукции на рынке, но – в идеальном варианте – ликвидировать ее, – сказала Яновская.

Промаркированные особым образом продукты будут поставлять не только в розничную сеть, но и в том числе в школьные столовые и детские сады.

В то же время, как утверждают авторы законопроекта, который в скором времени рассмотрят в ГД, новая маркировка не повлияет на саму стоимость продукта, сообщает газета «Известия».

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