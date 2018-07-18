2018-07-18T13:59:36+03:00
Экономика

"Нафтогаз" предложил новую методику расчета стоимости транзита газа

Она предполагает полную загрузку украинских мощностей с последующим снижением тарифа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинская компания предложила новую методику расчета цены транзита газа. Фото: пресс-служба НАК Нафтогаз УкраинаУкраинская компания предложила новую методику расчета цены транзита газа. Фото: пресс-служба НАК Нафтогаз Украина
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"Нафтогаз Украины" предложил переправлять российский газ в Европу по новой методике расчета стоимости транзита. Соответствующая идея была озвучена на трехсторонней встрече представителей ЕС, РФ и незалежной, сообщает главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"Была упомянута предложенная "Нафтогазом" новая методика расчета тарифов на транспортировку газа, применение которой при полной загрузке транзитных мощностей Украины позволяет снизить тарифы до уровня, ниже чем у "Северного потока - 2", - написал он на своей странице в Facebook.

Там же Витренко подчеркнул, что Украина и Европа заняли конструктивную позицию по вопросу транзита газа, тогда как Россия якобы поступила совсем иначе.

Напомним, что в Москве пообещали приступить к "настоящим переговорам" по данному вопросу сразу после вынесения решения апелляционным судом по Стокгольмскому арбитражу. При этом в Минэнерго выразили готовность рассмотреть возможность продления действующего контракта или заключения нового.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что представители Евросоюза, России и Украины решили провести еще одну встречу по газу в октябре этого года.

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