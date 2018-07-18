Штукатур выиграл миллион фунтов в лотерее благодаря пропустившей его в очереди женщине

СЕГОДНЯ 14:32 2018-07-18T14:32:14+03:00

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Штукатур из Великобритании выиграл миллион фунтов в лотерее из-за доброты женщины, которая пропустила его вперед в очереди магазина.

Аррон Уолшоу из Оссетта, графства Уэст-Йоркшир на севере Англии зашел в магазин за несколько минут до окончания лотереи. Когда 32-летней мужчина подбежал к кассе одновременно с другой покупательницей, то она решила пропустить его вперед: Аррон явно спешил. В этот роковой момент штукатур и приобрел лотерейный билет.

Вернувшись домой, не подозревая о неожиданном богатстве, он и его невеста Кери Холл занялись подсчетом сбережений, отложенных на свадебное путешествие: им все еще не хватало 50 фунтов. Однако грустили они недолго: уже следующим утром будущая семья проснулась богачами, выиграв в лотерее один миллион фунтов.

Как передает информационный портал BBC News, деньги Аррон и Кери намерены потратить на «свадьбу мечты», а пропустившую вперед очереди вежливую женщину штукатурник хочет отыскать, чтобы сказать «спасибо».