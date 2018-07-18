2018-07-18T14:35:52+03:00
Общество

Россияне получат дополнительный выходной день для диспансеризации

Гарантированный отгул для визита к врачу будет даваться работнику один раз в три года
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Работнику для прохождения диспансеризации будет даваться один выходной день раз в три годаРаботнику для прохождения диспансеризации будет даваться один выходной день раз в три годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские граждане получат еще один выходной день. Который будет предназначен для необходимого прохождения диспансеризации. 18 июля депутаты Государственной думы России в первом чтении одобрили проект закона, который был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в феврале 2016 года.

"В день прохождения диспансеризации работник по письменному заявлению освобождается от работы на время, соответствующее одному полному рабочему дню", - говорится в документе.

При этом, как следует из законопроекта, за работниками сохраняются место работы, его непосредственная должность, а также средний заработок.

Уточняется, что для прохождения диспансеризации работнику будет даваться один выходной день раз в три года.

«Это необходимо работникам отдельных категорий, например сферы торговли или те, чья трудовая деятельность связана с источниками повышенной опасности. Все они обязаны проходить регулярные медосмотры", - приводит ТАСС пояснение в принятому документу спикера Госдумы Вячеслава Володина.

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