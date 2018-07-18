2018-07-18T15:13:06+03:00
В мире

"Меркель больше не суперзвезда": Трамп указал канцлеру Германии на ее просчеты в миграционной политике

Американский президент недипломатично отозвался о своей германской коллеге
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments4
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Давая интервью по итогам встречи в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным, глава Белого дома Дональд Трамп нелестно высказался в адрес федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, критикуя последнюю за ее либеральную миграционную политику.

В частности, американец заявил журналистам в эфире телеканала Fox News, что руководитель ФРГ «больше не суперзвезда».

«Ангела [Меркель] была суперзвездой, пока не разрешила миллионам людей прийти в Германию. Миграционный вопрос нанёс ей большой ущерб, — резюмировал хозяин Овального кабинета.

Напомним, отношения Меркель и Трампа, будучи и так довольно прохладными, значительно ухудшились после того, как Берлин поддержал проект прокладки российского газопровода в Европу Северный поток — 2. Так, президент США заявил, что Германия находится у России в заложниках и полностью контролируется Москвой из-за поставок газа.

16 июля в Хельсинки прошла встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Переговоры, которые проходили в закрытом режиме, по словам обоих лидеров, привели к тому, что были найдены множество точек соприкосновения по различным спорным вопросам между Москвой и Вашингтоном.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пассажир снял на видео падение самолета изнутри салона
За что задержали Марию Бутину: в МИД РФ историю с обвиненной в шпионаже россиянкой назвали политзаказом
Путин назначил Кулика послом России в Южной Корее
В США хотят, чтобы переводчик Трампа рассказал, что обсуждалось в частной беседе с Путиным
Путин поддержал идею распространить технологию паспорта болельщика
Здание Совета Федерации эвакуируют из-за угрозы взрыва
Родители в будущем смогут самостоятельно выбирать внешность будущего ребенка
В Средиземном море затонула лодка с беженцами: погибли 19 человек
Мэй заявила, что США поддерживают Британию по вопросу об отравлении в Солсбери
Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные €4,34 млрд
В Германии позитивно оценили итоги переговоров Путина и Трампа
Госкорпорации Ростех и Росатом подписали соглашение о создании «умной фабрики»
В Бельгии снимут фильм о путешествии Петра I по странам Европы
На национальный проект «Образование» направят около 674 млрд рублей