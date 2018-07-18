"Меркель больше не суперзвезда": Трамп указал канцлеру Германии на ее просчеты в миграционной политике

СЕГОДНЯ 15:12 2018-07-18T15:13:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Давая интервью по итогам встречи в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным, глава Белого дома Дональд Трамп нелестно высказался в адрес федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, критикуя последнюю за ее либеральную миграционную политику.

В частности, американец заявил журналистам в эфире телеканала Fox News, что руководитель ФРГ «больше не суперзвезда».

«Ангела [Меркель] была суперзвездой, пока не разрешила миллионам людей прийти в Германию. Миграционный вопрос нанёс ей большой ущерб, — резюмировал хозяин Овального кабинета.

Напомним, отношения Меркель и Трампа, будучи и так довольно прохладными, значительно ухудшились после того, как Берлин поддержал проект прокладки российского газопровода в Европу Северный поток — 2. Так, президент США заявил, что Германия находится у России в заложниках и полностью контролируется Москвой из-за поставок газа.

16 июля в Хельсинки прошла встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Переговоры, которые проходили в закрытом режиме, по словам обоих лидеров, привели к тому, что были найдены множество точек соприкосновения по различным спорным вопросам между Москвой и Вашингтоном.